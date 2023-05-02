ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günü satışa çıkan aktüel ürünlerde bu hafta; gıdadan teknolojik aletlere, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte 3-9 Mayıs 2023 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

ŞOK 3-9 MAYIS 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Thermostell 304 Paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL

Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL

Krep ve PopCorn Makinesi 239,90 TL

Çaydanlık Aile Boyu 399,90 TL

Diamond Digestive Kahve Yanı Bardağı 6’lı 119,90 TL

Borcam Tencere 99,95 TL