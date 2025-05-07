ŞOK aktüel ürünler 7 Mayıs 2025 indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. 7 Mayıs'tan itibaren ŞOK aktüel kataloğunda temizlik ve gıda ürünleri indirimde olacak. Bugün Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı Renkliler/Siyahlar - 179 TL, Familia Natural Kağıt Havlu - 169 TL, Peros Bulaşık Deterjanı - 119 TL'den satışa çıktı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler en yakın markete gidip ihtiyaçlarını tamamlayabilir. İşte 7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çarşamba gününden itibaren ŞOK aktüel ürünlerde deterjan, kağıt havlu, kahve makinesi, tencere, saklama kabı yer aldı. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli? İşte 7 Mayıs 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 MAYIS 2025
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL
Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL
Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi - 4.299 TL
İnci Kulplu Kupa - 75 TL
Paşabahçe Borcam Bake&Keep Fırın Tepsisi - 219 TL
Paşabahçe Frezya Saklama Kabı - 39,95 TL
Semaver Çay Bardağı 3’lü - 100 TL
Borcam Kapaklı Tencere - 169 TL
Vip Ahmet Masal Saklama Kabı Rendeli - 179 TL
Cambu 2’li Kaşıklı Baharatlık - 129 TL
Bambu Kapaklı Cam Yağlık - 169 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik - 199 TL
Saklama Kutusu - 199 TL