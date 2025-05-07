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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 7 Mayıs 2025 indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 7 Mayıs 2025 indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. 7 Mayıs'tan itibaren ŞOK aktüel kataloğunda temizlik ve gıda ürünleri indirimde olacak. Bugün Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı Renkliler/Siyahlar - 179 TL, Familia Natural Kağıt Havlu - 169 TL, Peros Bulaşık Deterjanı - 119 TL'den satışa çıktı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler en yakın markete gidip ihtiyaçlarını tamamlayabilir. İşte 7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:06
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        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çarşamba gününden itibaren ŞOK aktüel ürünlerde deterjan, kağıt havlu, kahve makinesi, tencere, saklama kabı yer aldı. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli? İşte 7 Mayıs 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı

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        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 MAYIS 2025

        Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL

        Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL

        Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi - 4.299 TL

        İnci Kulplu Kupa - 75 TL

        Paşabahçe Borcam Bake&Keep Fırın Tepsisi - 219 TL

        Paşabahçe Frezya Saklama Kabı - 39,95 TL

        Semaver Çay Bardağı 3’lü - 100 TL

        Borcam Kapaklı Tencere - 169 TL

        Vip Ahmet Masal Saklama Kabı Rendeli - 179 TL

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        Cambu 2’li Kaşıklı Baharatlık - 129 TL

        Bambu Kapaklı Cam Yağlık - 169 TL

        Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik - 199 TL

        Saklama Kutusu - 199 TL

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