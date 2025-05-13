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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-20 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-20 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri Çarşamba günü başlıyor. erkek terlik 129 TL, led ışıklı sinek öldürücü 219 TL, sineklik tek kanat 50 TL, efektli meşale 119 TL olacak. Merakla beklenen çift kişilik pike 349 TL'den satışa çıkacak. İşte, 14-20 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:38
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        ŞOK indirimli ürünler listesi yayınlandı. İşte 14-20 Mayıs 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

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        ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Pike 349 TL

        Tek Kişilik Pike 299 TL

        Klimalı Yastık 199 TL

        Penye Lastikli Çarşaf 149 TL

        Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 189 TL

        Koltuk Örtüsü 149 TL

        3

        Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL,

        Koltuk Örtüsü 149 TL,

        Klimalı Yastık 199 TL,

        Kadın Pijama Takımı 349 TL,

        Kadın / Erkek Terlik 129 TL,

        Fon Perde 249 TL,

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        Güneşlik 199 TL,

        Örme Perde 199 TL,

        Piknik Hasırı 299 TL,

        Büyük Boy Valiz Kılıfı 199 TL,

        Orta Boy Valiz Kılıfı 179 TL,

        Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL,

        ABS Büyük Boy Valiz 799 TL,

        ABS Orta Boy Valiz 699 TL,

        ABS Kabin Boy Valiz 599 TL

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