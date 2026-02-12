Canlı
        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayına özel fırsatlar devam ediyor. 11 Şubat'ta başlayan ŞOK indirimleri 24 Şubat'a kadar devam edecek. Hem Ramazan ayına hazırlık hem yaklaşan Sevgililer Günü için alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesine erişmeye çalışıyor. İşte, 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 12:16 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:16
        1

        Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        2

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-24 ŞUBAT 2026

        Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı 245 TL

        Kalpli Anahtarlık 99 TL

        Ülker Çikolata Kalpli Kutu 123 g 135 TL

        Bioblas Şampuan Çeşitleri 169 TL

        3

        Lady Club Vücut Parfümü 180 m 129 TL

        Elit Kalpli Çikolata 105 g 149 TL

        Axe Cherry Spritz 150 ml Deodorant + 30 ml Roll On 189 TL

        Jagler/Caldion Deodorant Çeşitleri 150 ml x 2 159 TL

        Aqua Di Polo Erkek 50 Ml Edt + 150 Ml Deodorant 359 TL

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Altını satmamak lazım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İzmir'de yollar göle döndü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Bilim de kanıtladı
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
