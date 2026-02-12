ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayına özel fırsatlar devam ediyor. 11 Şubat'ta başlayan ŞOK indirimleri 24 Şubat'a kadar devam edecek. Hem Ramazan ayına hazırlık hem yaklaşan Sevgililer Günü için alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesine erişmeye çalışıyor. İşte, 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünler indirim listesi
Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki 11-24 Şubat ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-24 ŞUBAT 2026
Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı 245 TL
Kalpli Anahtarlık 99 TL
Ülker Çikolata Kalpli Kutu 123 g 135 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri 169 TL
Lady Club Vücut Parfümü 180 m 129 TL
Elit Kalpli Çikolata 105 g 149 TL
Axe Cherry Spritz 150 ml Deodorant + 30 ml Roll On 189 TL
Jagler/Caldion Deodorant Çeşitleri 150 ml x 2 159 TL
Aqua Di Polo Erkek 50 Ml Edt + 150 Ml Deodorant 359 TL