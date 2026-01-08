ŞOK marketlere marka montlar geliyor! ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
ŞOK aktüel ürünler listesi araştırılıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde 13 Ocak tarihine kadar geçerli ürünler paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ile ocak ayı ürünleri...
Giriş: 08.01.2026 - 18:56 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:56
"ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" soruları gündeme geldi. ŞOK'ta 13 Ocak tarihine kadar; marka montlar, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...
