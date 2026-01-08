"ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" soruları gündeme geldi. ŞOK'ta 13 Ocak tarihine kadar; marka montlar, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...