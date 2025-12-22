ŞOK aktüel ürünler listesi araştırılıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde 1 Ocak tarihine kadar geçerli ürünler paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yıl sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ile aralık ayı ürünleri...