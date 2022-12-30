ŞOK'ta haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta farklı kategorilerde ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ŞOK kataloğunda; Aspiratör modüllü 200 cm mutfak seti, 3 kenarı çerçevesiz monitör, taşınabilir bilgisayar, oyuncu mouse, akıllı saat ve erkek bakım seti dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu...