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ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart!

ŞOK Marketlerde Ramazan indirimleri başladı. ŞOK Marketlerde Bayrama özel indirimler yeni broşürde yer alırken ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini aldı. İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları listesi...

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  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel kataloğunda Ramazan fırsatları... ŞOK marketlerde 28 Mart tarihine kadar olacak olan yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Ramazan Bayramına özel fırsatlar dikkat çekerken onlarca üründe yeni indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.  Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 20-28 Mart kataloğu...
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    ŞOK 20 - 28 MART KATALOĞU

    17,5 kg Tavan Boyası 219 TL

    A+ Çift Kapılı Buzdolabı 11.799 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    106 ekran smart tv 3799 TL

    12 L Hava Fritözü 4999 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    El Blender Seti 599,90 TL

    Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899,90 TL

    Midi Fırın 599,90 TL

    Çelik Kettle 179,90 TL

    Çay Makinesi 289,90 TL

    Emaye Kızartma Tavası 119,90 TL

    Döküm Sahan 22 cm 149,95 TL

    Döküm Tava 18 cm 124,90 TL

    Çelik Tencere 229,95 TL

    Derin Çelik Tencere 299,95 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    Karnıyarık Tencere 259,95 TL

    Güveç Seti 499,95 TL

    Masa Örtüsü 89,95 TL

    Masa Örtüsü 54,95 TL

    Sandalye Minderi 29,95 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    Mutfak Önlüğü 59,95 TL

    Fırın Eldiveni 24,95 TL

    Tutaç 2’li 29,95 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    Kahve Yanı Bardağı 6’lı 149,95 TL

    Ayaklı Bardak 4’lü 119,95 TL

    Kahvaltı Çay Bardağı 3’lü 49,95 TL

    Fincan 2’li 69,95 TL

    Kase 49,95 TL

    Su Bardağı 6’lı 99,95 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    Kupa Bardak 9,99 TL

    Kapaklı Kare Tencere 69,95 TL

    Hasır Oval Servis Tabağı 34,95 TL
  • ŞOK Marketlerde Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel yeni katalog: Son gün 28 Mart! ŞOK Marketlerde bu hafta neler var?

    Ahşap Oklava, Spatula, Fırça Seti 22,95 TL

    Buzdolabı İçi Düzenleyici Çeşitleri 39,95 TL

    Ocak Üstü Tost Makinesi 169,90 TL

    Yer Sofrası 179,90 TL

    Katlanır Masa 349,90 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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