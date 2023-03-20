ŞOK aktüel kataloğunda Ramazan fırsatları... ŞOK marketlerde 28 Mart tarihine kadar olacak olan yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Ramazan Bayramına özel fırsatlar dikkat çekerken onlarca üründe yeni indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 20-28 Mart kataloğu...