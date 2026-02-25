ŞOK marketlerde 25 Şubat - 3 Mart kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; lük marka ayakkabı ve saatler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 25 Şubat - 3 Mart aktüel ürünler kataloğu...