        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK'ta lüks saat ve ayakkabılar satışta! 25 Şubat - 3 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi açıklandı!

        ŞOK'ta lüks saat ve ayakkabılar satışta! 25 Şubat - 3 Mart ŞOK aktüel ürünler listesi

        ŞOK'ta 3 Mart tarihine kadar geçerli olan fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonu ve yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında şubat ve mart ayı indirimli ürünler ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 19:54
        ŞOK marketlerde 25 Şubat - 3 Mart kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; lük marka ayakkabı ve saatler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 25 Şubat - 3 Mart aktüel ürünler kataloğu...

