MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 17 Kasım Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...