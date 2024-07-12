Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar

AK Parti'nin sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemesinin ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 17 maddeden oluşan yasa teklifi hakkında, sokağın hayvanlar için bir yaşam alanı olarak tarif edilemeyeceğini belirterek, "Hayvanlar daha kaliteli, daha korunaklı yaşam alanlarında olmayı hak ediyorlar. Bu kanunumuzda herhangi bir sebep olmadan bir hayvanımızı öldürdüğünüzde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getiriyoruz." dedi.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'de kabul edilen ev hayvanlarına dair sözleşme var. Hükme bağlanmış pek çok olay ve karar var. Kanunumuz sokak hayvanlarını bakım evine almayı, kısırlaştırılmayı, aşılanarak, sokağa bırakılması gibi uygulama var. 20 yıllık tarihinde raporlara baktığımızda 2,5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sokak köpeğinin sahiplendirildiğine dair raporumuz var. Mevcut tedbirlere rağmen mahalli idarelerimizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum nelere sebebiyet verdi. Kuduz riskli vakalar artmış durumda.

"Görüşler, beklentiler alındı. Rapor haline getirildi ve cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yasa teklifimiz olgunlaştı. 17 maddelik yasa teklifimiz tarım komisyonunda ve sonra genel kurul çalışmalarında tamamlanacak.

Belli ilçelerimizde karantina uygulanan, kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapılmak zorunda kaldı. Mevcut durum böyleyken bakanlık raporuna göre birçok kazanın meydana geldiği, bu kazalarda vefat eden vatandaşımızın sayısını 50-55 olduğu ortaya çıktı.

Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitler var. Belli alanlarda, insanlarımızın yürüyüş yaptığı alanlarda çok sayıda köpeğin dışkısı toplumu tehdit edecek haline geliyor. Bu hastalıklar nedeniyle ameliyatlar yapılacak seviyede tahribatlara yol açıyor.

Merkezinde insan, hayvanı koruma, toplum sağlığını koruma başlığını getiriyoruz. Bu tanımlama devamında da kanunun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım bakanlığımızın desteği yanında sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.