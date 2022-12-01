Sokakta bulduğu kediyi fırında yaktı!

AA'da yer alan habere göre, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Fotoğraf: İHA

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu. Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı.

Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.