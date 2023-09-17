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        Haberler Magazin Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na apartmandan su döktüler - Magazin haberleri

        Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na apartmandan su döktüler

        Uraz Kaygılaroğlu, bir mekânın önünde arkadaşlarıyla yüksek sesle şarkı söyleyince apartmandan üzerlerine su döküldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:29
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        Ünlü oyuncuya sulu tepki
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        Kadıköy'de bir mekânın önünde yüksek sesle şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşlarına bir semt sakini tarafından üzerlerine su döküldü. Sokakta Levent Yüksel’in ‘Bu Gece Son’ şarkısını söyledikleri sırada mekânın bulunduğu apartmandan üzerlerine su dökülmesine Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları alkışlarla karşılık verdi.

        Sosyal medya hesabından video paylaşan Kaygılaroğlu, “Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o an” dedi.

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        #Uraz Kaygılaroğlu
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