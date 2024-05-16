Şoke eden iddialara Giresunspor cephesinden yanıt!

Giresunspor Kulübü, futbolcusu Senghor Faustin hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Senagalli oyuncun kendilerine yönelik yaptığı suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Giresunspor'un açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında profesyonel futbolcu Faustin Senghor ile ilgili çıkan ve kulübümüze mesnetsiz suçlamalar yönelten haberlerle ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bir önceki yönetim döneminde 250.000 Euro bonservis bedeli ile FC Shkupi kulübünden transfer edilen ve Giresunspor formasıyla bu sezon mücadele ettiğimiz ligde bir müsabakası dahi olmayan bahsi geçen oyuncu yaşadığı ağır iki sakatlık sonrası kulübümüz tarafından ameliyat ettirilmiş, akabinde yine sağlık ekibimiz tarafından tedavisi yapılmıştır.

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Oyuncu kulüp tesislerimizde diğer oyuncularımıza aynı şartlarda konaklamış, beslenmesi ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gibi aksine tesis personellerimiz tarafından özel ilgiyle muamele görmüştür. Oyuncu aylar önce fesih hakkı kazanmasına rağmen tedavisi devam ettiği için tesisten ayrılması kendisinden istenmemiş, önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz ligde yabancı oyuncu oynatılamayacağı kuralına rağmen kulüp fizyoterapistlerimiz eşliğinde tedavisine ve antrenmanlarına tesislerimizde devam etmiştir.

Ligin tamamlanmasının ardından oyuncuya ülkesine gidebilmesi için kulübümüz tarafından uçak bileti temin edileceği, yol masrafları için belirli bir ödeme yapılacağı kendisine iletilmiş ancak oyuncu sezondaki tüm alacaklarını almadan ayrılmayacağını ifade etmiş, akabinde menajerleri vasıtasıyla gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri basına servis ettirmiştir.

Konunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla."

SENGHOR FAUSTIN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

"15.05.2024 tarihinde Bitexen Giresunspor Kulübü’ne ait X hesabından müvekkilimiz profesyonel futbolcu Senghor Faustin hakkında yapılan üzücü açıklama ile ilgili cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilimiz Senghor Faustin, Bitexen Giresunspor Kulübü’ne transfer olduğu tarihten bu yana Bitexen Giresunspor ile aralarında 2 yıllık süre için imzalanmış profesyonel futbolcu sözleşmesi ile kararlaştırılan ve hak kazanmış olduğu toplam 20 adet maaşın yalnızca 2 tanesini alabilmiştir. Müvekkilimiz, büyük bir sabır ve inanç ile Bitexen Giresunspor Kulübü tarafından ödeme yapılmasını beklemiş ve 2 yıllık süre içerisinde bir profesyonel futbolcunun yaşayabileceği en zorlu maddi şartların içinde iken dahi sözleşmesini feshetmeyi değil Kulübüne fayda sağlamayı arzulamıştır.

Bitexen Giresunspor Kulübü’ne ait X hesabı aracılığı ile yapılan açıklama içeriğinde belirtilen hususlar maalesef ki gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz Senghor Faustin, Kulübe ait tesislerde tercihen değil içinde bulunduğu maddi koşulların imkansızlıkların zorunluluğu kaynaklı olarak barınmış, sakatlığı sonrası tedavisi Giresun Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilmiş ve tüm bu zorluklara yalnızca futbola dönebilmek ve Bitexen Giresunspor Kulübü’ne faydalı olabilmek adına göğüs germiştir.

Gelinen noktada, müvekkilimizin içerisinde bulunduğu üzücü durumun asıl ve yegane nedeni iki yıllık süreçte Bitexen Giresunspor Kulübü tarafından dünyada eşi ve benzeri zor görülecek biçimde yalnızca iki aylık maaş ödemesi yapılmasıdır. Profesyonel bir futbolcuya para ödenmediği takdirde, doğduğu ülkeden uzakta, yaşayabileceği sorunlar Bitexen Giresunspor Kulübü yetkililerince çok iyi bilinmesine rağmen; bugüne kadar Bitexen Giresunspor Kulübü tarafından bu sorunların çözülmesi adına tek bir adım atılmamıştır.

14.05.2024 tarihinde, Dijital ve Görsel Medyada yer alan ve müvekkilimizin içinde bulunduğu insan onuruna yakışmayan gerçekleri bütün çıplaklığı ile içeren ve kamuoyu vicdanında yer bulan haberler sonrası, Bitexen Giresunspor Kulübü tarafından ilk kez 15.05.2024 tarihinde müvekkilimiz ile iletişime geçilmiş ve kendisine 1000 (Bin) Amerikan Doları teklif edilerek alacaklarından vazgeçmesi şartı ile ödeme yapılabileceği iletilmiştir. Söz konusu teklifin, müvekkilimiz profesyonel futbolcunun içerisinde bulunduğu güç durumun farkında olunarak yapıldığı üzülerek anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu tutumun Giresun gibi ülkemizin değerli kentlerinden birinin imajına da zarar verdiği yine üzülerek görülmektedir.

Ülkesine dönmesi için dahi yeterli miktarda parası olmayan bir profesyonel futbolcunun içinde bulunduğu zor durumun kullanılması neticesinde iletilen bu teklifin etikliği ve müvekkilimizin iki yıllık süreçte yaşamak zorunda kaldığı tüm üzücü hadiselere ilişkin takdiri Sayın Kamuoyu’na bırakır, saygılarımızı sunarız."

NE OLMUŞTU?

2022-2023 sezonunun başında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den Giresunspor'a transfer olan Faustin Senghor hakkında şok edici bir iddia ortaya atılmıştı.

Senghor Faustin'in tesiste yaşadığı, iki yıldır maaş almadığı, kulüpte yemek çıkmadığı için üniversite öğrencileri ile ortaklaşa yemek yediği, parası olmadığı için ülkesine gidemediği ve sakatlığında tedavisini Giresunspor'un üstlenmediği ifade edilmişti.