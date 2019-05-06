Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak bulundu.



AA'nın haberine göre, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, kaldırımda ve yol kenarında kesik halde 3 parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, parmakların bulunduğu alanda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilen parmakların kime ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.