Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sol Yanım 3. bölümde neler oldu? Sol Yanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi dün akşam saat 20.00'de 3. bölümde seyirci karşısına çıktı. Serra ve Selim'in ders çalışma çabası sonuç vermiştir. Sol Yanım 3. bölümde neler oldu? Sol Yanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sol Yanım 3. bölümde neler oldu? Sol Yanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi Sol Yanım takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım 3. bölümde neler oldu? Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ile ilgili gerçekleri öğrenen Burak nasıl bir yol izliyor? Selim ve Serra arasındaki buzlar eridi mi? Barbar-Burak gerilimi nasıl sonuçlanacak? Selim’in kapısını çaldığı İdil’le nasıl bir ilişkisi var?

Burak’ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra’ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim’in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak.

Barbar, Burak’ı Serra’dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar’ın Serra’ya ilgisini kıskanacak.

Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik’in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik’in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim’i rahatsız edecek.

İhsan, oğlu Selim’le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena’nın gizemli ilişkisi ve İhsan’ın Serra’ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!

SOL YANIM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilen dizinini yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 10 Aralık 2020 açıklandı! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON10 Aralık reyting sonuçları
Ramo, Fidan'ın katilinin peşinde
TELEVİZYONRamo, Fidan'ın katilinin peşinde
MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYONİşte MasterChef eleme adayı!
Alev Alev 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 6. son bölüm izle
TELEVİZYONPes etmek yok!
Mucize Doktor 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 41. son bölüm
TELEVİZYONBu aşk böyle bitmemeli
Sol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 3. son bölüm...
TELEVİZYONSol Yanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İyi Aile Babası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - İyi Aile Babası 2. son bölüm...
TELEVİZYONİyi Aile Babası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ...
Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm
TELEVİZYONYılmaz ve Züleyha'nın kaçış planı
Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı izle - Masumlar Apartmanı 14. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! İbo Show konukları kimler?
TELEVİZYONİbo Show'un konukları belli oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X