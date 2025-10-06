Habertürk
        Şölen CEO'su Erdoğan Çoban: "Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık" - İş-Yaşam Haberleri

        Şölen CEO’su Erdoğan Çoban: "Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık"

        Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, "Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 2025, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Şölen için bir depara kalkış yılıdır. Marka mirası yaratma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 06.10.2025 - 08:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:37
        Şölen'den 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım
        Atıştırmalık sektöründe bulunan Şölen Avrupa şekerleme endüstrisinin ödüllerinden biri olan “Professional Excellence”ı, 3 Ekim 2025 Cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle aldı.

        Şölen’in ev sahipliğindeki gala davetine, European Candy Kettle Club üyeleri, iş, pazarlama ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, sektör kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları, Şölen’in yurt içindeki ve yurtdışındaki iş ortakları katıldı. European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn, yılın “Professional Excellence” ödülünü Şölen CEO’su Erdoğan Çoban’a takdim etti.

        ERDOĞAN ÇOBAN: ÜRETTİĞİMİZ LEZZETLER, 5 KITADA 120 ÜLKEYE ULAŞIYOR

        Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, yaptığı konuşmada, “Şölen olarak global başarılarımızda yeni bir zirveye daha ulaştık. Şölen Ailesi olarak küresel çapta hedeflerimizden birine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. European Candy Kettle Club tarafından verilen bu prestijli ödül, yalnızca Şölen için değil, ülkemiz adına da gurur verici bir sonuçtur. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi vizyonumuzla, fark yaratan markalarımızla kaliteyi, lezzeti ve tüketicimizi merkeze koyarak yol aldık. Kazandığımızı daima teknolojiye ve inovasyona yatırdık. Dünyada parmakla gösterilen üretim tesislerimizde Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Papita ve Nutymax gibi dünyaca tanınan, fenomen olmuş markalarımızı üretiyoruz. En çok çikolata ihraç eden firmalardan biriyiz. Bugün geldiğimiz noktada, iki üretim merkezimizde ürettiğimiz lezzetler, 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 36 yılda, küresel bir marka yolculuğunun gururunu yaşıyoruz. Ama, bu sadece bir gurur değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Çünkü biz ülkemize, paydaşlarımıza değer katarken; küresel ölçekte sektörümüze de yön vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

        Bu ödül, inovasyona, kaliteye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir yansıması olduğuna değinen Çoban, "Gelecek nesillere daha güçlü bir Şölen bırakma hedefimizle, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 2025, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Şölen için bir depara kalkış yılıdır. Marka mirası yaratma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede bize eşlik eden, başarımızı onurlandıran European Candy Kettle Club üyelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

        HEİKO KÜHN: “ŞÖLEN’İN FİKİRLERİ İNOVASYONA, İNOVASYONLARI DA MİLYONLAR TARAFINDAN SEVİLEN MARKALARA DÖNÜŞTÜRME YETENEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ”

        The European Candy Kettle Club Award Başkanı Heiko Kühn, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada, “Geleneği inovasyonla, tutkuyu disiplinle ve iş başarısını küresel sorumlulukla birleştiren, vizyonu ile tüm bir sektöre ilham veren Şölen’i kutluyoruz. European Candy Kettle Club Ödülü’nün temel kriterleri olan Ar-Ge alanındaki ileri performansı, yüksek ürün kalitesi ve inovasyon yeteneği ile sektörün ilerlemesine benzersiz katkılarda bulunduğunu en üst seviyede karşılayarak 2025 European Candy Kettle Club Ödülü'nün sahibi oldu.

        Bu ödülü, iş mükemmelliğinin yanı sıra tüm sektöre değer katan ve toplumun refahına katkıda bulunan markalara veriyoruz. Gördük ki Şölen, küresel atıştırmalık pazarının en önemli oyuncuları arasında ve 120'den fazla ülkeye ulaşarak milyonlarca hayata dokunuyor. Fabrikalarındaki yapay zeka destekli üretimi, Endüstri 4.0 standartları ve 450'den fazla robotuyla dünyanın en gelişmiş çikolata tesisleri arasında yer alıyor. Ayrıca, patent ve ihracat liderliğinde perakendeciler için güvenilir bir ortak oluşuyla bu ödüle hak kazandı. Bizce bu hikayeyi olağanüstü kılan sadece ölçeği değil, ruhudur. Şölen’in fikirleri inovasyona, inovasyonları da insanların sevdiği markalara dönüştürme yeteneğini takdir ediyoruz” dedi.

