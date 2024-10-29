29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla sürüyor. Dün prova gösterileri gerçekleştiren SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları bugün İstanbul ve İzmir'de bir kez daha Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için gösteri uçuşu yapacak. Peki, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim gösteri uçuşu ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte, detaylar...