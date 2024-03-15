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        Haberler Dünya Somali'de otele Eş-Şebab baskını: Örgüt üyeleri etkisiz hale getirildi

        Somali'de otele Eş-Şebab baskını: Örgüt üyeleri etkisiz hale getirildi

        Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, sık sık hükümet yetkililerini konuk eden bir otele saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından saatler süren çatışmalar sona erdi. Otelde güvenlik sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:54
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        Somali'de Eş-Şebab'ın saldırdığı otelde güvenlik sağlandı
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        Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin dün akşam saldırı düzenlediği otel, örgüt üyelerinden temizlendi.

        Başkent Mogadişu'da bir otele örgüt üyeleri tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından başlayan ve saatler süren çatışmalar sona erdi.

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        Çatışmalar sonrası güvenlik güçleri, örgüt üyelerini etkisiz hale getirerek otelde güvenliği sağladı.

        Hükümet, çatışmalar nedeniyle ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

        Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişinin saldırıda yaralandığı öne sürülmüştü.

        Yerel medyada yer alan haberlerde, Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

        Korunaklı bir bölgede bulunan otelde, hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #somali
        #Eş-Şebab
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