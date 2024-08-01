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        Haberler Gündem Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi

        Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi

        Somali'de görevli olduğu Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan evli ve 3 çocuk babası Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi. Eşi ve çocukları şehit Ünlü'nün tabutuna sarılarak gözyaşı döküp, son yolcuğuna asker selamı vererek uğurladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:54
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        Somali'de şehit düşmüştü! Göz yaşlarıyla uğurlandı
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        İzmir Tersane Komutanlığı’nda görevli Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü, bir süre önce gittiği Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı lojmanında geçen 30 Temmuz’da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ünlü, tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Somali’den uçakla Ankara’ya getirilen Ünlü’nün cenazesi daha sonra yine uçakla memleketi Eskişehir’e getirildi.

        Şehit Deniz Elektrik Uzman Çavuş Seydi Ünlü için memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi kırsal Kümbet Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehit Seydi Ünlü’nün eşi Yeliz Ünlü, çocukları Taha, Furkan, Nazmiye Ünlü, annesi Saniye Ünlü ile çok sayıda kişi katıldı. Yeliz Ünlü, çocuklarıyla birlikte şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        ASKER SELAMIYLA UĞURLADILAR

        Kümbet Mahallesi’nde ikindi namazının ardından şehit Seydi Ünlü’nün cenazesi namazı kılındı. Yeliz Ünlü ile 3 çocuğu şehit Seydi Ünlü’yü son yolcuğuna asker selamı vererek uğurladı. Şehit Ünlü, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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