Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.128,92 %1,05
        DOLAR 43,3779 %0,01
        EURO 51,4645 %0,24
        GRAM ALTIN 7.071,75 %1,82
        FAİZ 34,43 %-0,98
        GÜMÜŞ GRAM 152,26 %6,50
        BITCOIN 87.614,00 %1,30
        GBP/TRY 59,3052 %0,18
        EUR/USD 1,1857 %0,25
        BRENT 65,59 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 11.562,32 %1,82
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Sömestirde oyuncak ve teknoloji alışverişleri öne çıktı - Teknoloji Haberleri

        Sömestirde oyuncak ve teknoloji alışverişleri öne çıktı

        e-ticaret platformu Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne dönemine dair alışveriş verilerini açıkladı. Veriler, ebeveynlerin çocukların kişisel gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sömestirde oyuncak ve teknoloji alışverişleri öne çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ebeveynlerin çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştırıp kaliteli vakit geçirmeye yönlendirmesi Hepsiburada verilerine yansıdı. Buna göre, sömestir döneminde kitap kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 büyüdü. Özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve setler, en çok tercih edilen karne hediyesi oldu.

        OYUNCAKTA "YAP-BOZ" VE "KODLAMA" DÖNEMİ

        Oyuncak kategorisinde yüzde 13’lük artış kaydedilirken; artışın detayları incelendiğinde Lego serileri ve manyetik yapı blokları gibi çocukların yaratıcılığını ve el becerilerini destekleyen ürünlerin sepetlerde yer aldığı görüldü.

        TEKNOLOJİDE İHTİYAÇ ALIŞVERİŞİ ÖNE ÇIKTI

        Karne döneminde teknoloji kategorisine olan ilgi de devam etti. Bilgisayar satışlarında yüzde 9’luk artış görülürken, mouse ve kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyelerine eşlik etti. Spor ayakkabı ve sırt çantası gibi ürünler ise spor malzemeleri kategorisinde öne çıkan hediyeler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?