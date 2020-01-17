Sömestr tatilinde çocuklara özel program

Akbank Sanat, sömestr tatili için dopdolu bir program hazırladı. Dans dersleri, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile çocuklar tatil boyunca keyifli anlar yaşayacak.

Akbank Sanat’ın sömestr çocuk etkinlikleri programı şöyle;

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS DERSLERİ (4-6 yaş)

4-6 yaş arası çocuklarla yapılan dans derslerinin ana hedefi dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır. Atölyelerde yapılan çalışmalar herhangi kalıplaşmış bir dansı uygulamaya çalışmamak, çocukların bedensel - kinetik gelişimine katkı sağlamaktır. Doğaçlama prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi, fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Dans ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim. Gelin dans edelim.

Eğitmen: Bengi Sevim Yörük

18 Ocak, Cumartesi 13.00 – 14.00

Bilet fiyatı: 20 TL

MİNİ MOZAİK ATÖLYESİ (7-12 Yaş)

Mini mini parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik tekniği Akbank Sanat’ta çocukların hayalleriyle renkleniyor. Rengarenk mini boncuklar, çocukların yaratıcılıkları ve bolca eğlence Akbank Sanat “Mini Mozaik Atölyesi”nde sizleri bekliyor!

18 Ocak, Cumartesi 11.00 – 12.00

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-12 Yaş)

Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat “Oyuncak Heykel Atölyesi”nde. Çocuklar bu atölye çalışması ile hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı buluyor.

18 Ocak, Cumartesi 12.30 – 13.45

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

ELLER KOLLAR ARTIK HEPSİ HEYKELLER (9-12 Yaş)

Artık sanata uzak durmak, uzaktan bakmak yok. Akbank Sanat’ta düzenlenen “Eller Kollar Artık Hepsi Heykeller” atölye çalışması ile sanat içimize işleyecek ve adeta vücudumuzun bir parçası olacak. Ellerimiz ve kollarımız bu atölyede rengarenk heykellere dönüşecek.

18 Ocak, Cumartesi 14.15 – 15.30

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

AİLECE MOZAİK (4-12 Yaş)

Bu haftasonu bir değişiklik yapın ve ailece eğlenceli bir atölyeye katılın. Akbank Sanat’ta düzenlenen “Ailece Mozaik Atölyesi”nde, “Millefiori” tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak?

25 Ocak, Cumartesi 11.00 – 12.30

Bilet Fiyatı: 30 TL (1 cocuk + 1 yetişkin) / Katılımcı sayısı 20 (10 çocuk + 10 yetişkin) kişiyle sınırlıdır.

YILDIZ SANATLARI (6-12 Yaş)

“Yıldız Sanatları” atölyesinde çocuklarla birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek için matematiksel tasarım ve bu işi kurallara bağlamak için de bilimsel düşünceyi kullanıyoruz. Algoritmik düşünme becerisi geliştirmeyi amaçladığımız ve yaratıcılığın sınırlarını zorladığımız etkinliğimizde, sanat, matematik ve illüzyon bir arada. Çocuklar matematik teoremi ile ortaya çıkardıkları pentagram yıldızlarını Vincent Van Gogh’un en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tablosundaki yıldızlarla buluşturuyor.

25 Ocak, Cumartesi 13.00 – 14.00

1 Şubat, Cumartesi 11.30 – 12.30

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

RENGARENK KUPALAR (6-12 Yaş)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atölyesi’nde çocuklar önce Salvador Dali’yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar. Çocukların el becerilerini geliştirecek fırça uçlu porselen kalemleriyle farklı desen çalışmalarıyla kupaları üzerinde sürreal bir dünya yaratacak çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar tasarlamanın keyfine varacaklar.



25 Ocak, Cumartesi 14.15 – 15.30

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

YARATICILIK ÇOCUK OYUNCAĞI (6-10 Yaş)

Yaratıcılık kalemden oyuncak yapmaktır! Bu atölyede eğlenceli kalemler, çocukların yaratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncaklara dönüşüyor. Resimlerini boyamak için kullandıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat desenleri ile bezerken bir yandan da dünyaca ünlü ressamları ve onların ünlü tablolarını inceliyorlar.

Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanatsal oyuncak maketler ile ayrılıyorlar.

1 Şubat, Cumartesi 13.00 – 14.00

Bilet fiyatı: 20 TL / Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.