Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı isim sponsoru Sompo Sigorta ile sözleşme yeniledi. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Recai Dalaş, başantrenör Dusko Ivanovic, Beşiktaş Sompo Sigorta kaptanı Samet Geyik, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek katıldı. Beşiktaş markasının geçtiğimiz 4 yıllık sponsorluk süreci boyunca kendilerine önemli kazanç sağladığını belirten Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş, Türkiye’deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Dalaş, son 10 yılda en hızlı büyümeyi gösterdiklerini, sürekli kâr eden bir kurum olduklarını belirterek; “Sompo Sigorta olarak 132 yıllık tarihimizden aldığımız güç ve tecrübe ile Türkiye finans ve sigorta sektörünün en önemli oyuncularından biri olarak faaliyet göstermenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Türk sporuna yatırım yapmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizin spor faaliyetlerinde ve basketbolun geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile olan sponsorluk anlaşmamızı 5. yılda da yenilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı’nın yeni sezonda da imza atacağı başarıların önemli bir parçası olmaya devam etmekten büyük gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone Park ve taraftarları her türlü hasar ve kazaya karşı Sompo Sigorta’nın güvencesi altında. Anlaşmamızın yeni döneminin, basketbol takımımız başta olmak üzere Beşiktaş JK’nın tüm takımları için başarı getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

BİR YILLIK ANLAŞMA

Törende açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta ile 4 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta, 4 senedir Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın ana sponsorluğunu yapmakta. Yenilediğimiz anlaşma ile önümüzdeki sezon da bu sponsorluğa devam edeceğiz. Basketbol ailesinde uzun soluklu olarak yapılan en önemli anlaşmalardan bir tanesi. İki taraf açısından da bu süreçte sponsorluktan ziyade aile gibi olduk. Bu ilişkiyi sağlayan Sompo Sigorta'nın üst yöneticisi ve kongre üyemiz Recai Dalaş ağabeyimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Anlaşmanın süresi ve içeriğiyle ilgili bilgi veren Orman, "Bir senelik anlaşma. İçerisinde sadece basketbol takımının sponsorluğu var ancak Sompo Sigorta bizim iş ortağımız. Sigorta ile ihtiyaçlarımızda da bize destek oluyor. Geçen seneki anlaşmamızın benzeri ama lira bazında yaptık. Dövizdeki artışlar sporu da etkilemiş durumda. Yaptığımız anlaşmadan mutluyuz. Beşiktaş Basketbol Takımı'na ciddi manada katkı sağlayan bir anlaşma olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Fikret Orman, spor salonu yapma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Basketbolda salon ismi sponsorluğu yapabilmemiz için yeni bir hikaye yazmamız lazım. Salon projesini çizdirdik. Yeni bir salon projemiz var. İzinleri imza aşamasında. Yeni bir hikayenin içinde hem basketbol hem de diğer branşlarla bir şey yapmamız lazım. Salon isim sponsorluğunun mevcut ekonomik şartlarda şirketler için cazibesi yok. İlk etapta hikayesi olan bir salon projesini ortaya koymamız lazım. Başkanlık dönemimde yapılmadık tek proje o kaldı. Kamp tesisleri dahil olmak üzere her şeyi bitirdik."