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Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlenen 2 bin 429 operasyonda 5 bin 72 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada yurt içinde 9’u ölü, 11’i yaralı ve 8’i teslim olarak 28 terörist etkisiz hale getirildi

01.10.2018 - 09:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 28 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, düzenlenen 2 bin 429 operasyonda 5 bin 72 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada yurt içinde 9’u ölü, 11’i yaralı ve 8’i teslim olarak 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; Siirt’te 7, Van’da 3 ve Şırnak’ta da 1 olmak üzere 11 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 16 ağır ve uzun namlulu (1 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar/füze, 2 m-16, 11 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 20 silah, 13 adet el bombası, 506 kg patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi,
1.567 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 54 operasyonda; 1.258 kg esrar, 276 kg eroin, 4,5 kg metamfetamin, 6 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 310.672 adet ectasy, 162.842 adet captagon, 6.570 sentetik ecza, 105.964 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. ayrıca; 232.712 paket kaçak sigara, 75.821 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. bu operasyonlar kapsamında 4.204 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 24 Eylül 2018 günü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 49 bin 209 personelin katılımıyla okul çevrelerinde uygulama yapılmış ve servis araçları kontrol edildi. Bu kapsamda; okulların çevrelerinde 287 bin 799 şahsın sorgulaması yapıldı ve aranan 568 şahıs yakalandı, 39 bin 160 okul servis aracının denetimi yapılırken, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne uymadıkları tespit edilen 3 bin 378 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Ayrıca; yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 23 Eylül 2018 günü 6 bin 589 personelin katılımıyla “Kırmızı Kart” isimli yasa dışı bahis uygulaması yapıldı, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yeri ve 361 şahıs hakkında işlem yapıldı, 86 aranan şahıs yakalandı.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; 485’i denizlerde olmak üzere toplam 8.610 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

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