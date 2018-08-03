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Adana Demirspor'un son bombası: Volkan Şen!

Manchester United’ın eski yıldızlarından Anderson’u renklerine bağlayan Adana Demirspor, şimdi de pek çok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu Volkan Şen’i ikna etmeye hazırlanıyor

03 Ağustos 2018 Cuma, 09:56:00 | Güncelleme:

Başkanlık görevine Murat Sancak geldikten sonra transferde şaha kalkan Adana Demirspor durmak bilmiyor. Şu ana kadar 20 oyuncuyu kadrosuna katan Güney ekibi, ses getirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; Mavi-Lacivertliler’in hedefindeki yeni yıldız Volkan Şen...

Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra pek çok Süper Lig ekibiyle temasta olan tecrübeli kanat oyuncusuna Adana Demirspor talip oldu. Bu transferdeki en büyük sıkıntı, Volkan Şen için Fenerbahçe’ye ödenmesi gereken 650 bin Euro’luk pay. Güney ekibi bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

FLAŞ İSİMLER

Son olarak 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson’u renklerine bağlayan Adana Demir’in flaş transferleri arasında Pote, Batuhan Karadeniz, Mitrovic, Kage, Traore ve Çağlar Akbaba bulunuyor.

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Yorumlar 2
  • Misafir 2 dakika önce
    çok trasfer yapmak çözüm değil kulüpler batıyor
  • Misafir 3 dakika önce
    adam gibi oynasaydi fenerin bas taciydi
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