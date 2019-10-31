İstanbul polisi, farklı ilçelerden toplanan atık yağlara kimyasal maddeler ekleyerek, “Biodizel” imal ederek Avrupa’ya ihraç etmeyi planlayan bir şebekeye operasyon düzenledi. Şebekenin atık yağlardan “Biodizel” ürettiği Tekirdağ’daki kimya tesisinde ve tanker TIR’larda piyasa değeri 10 milyon euro olan bin 300 ton “Biodizel” ele geçirildi. İspanya’ya gemiyle gönderilecek sevkiyat sırasında yapılan baskının şu ana kadar gerçekleşen en büyük kaçak akaryakıt operasyonu olduğu belirtildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, operasyon, İstanbul, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, polis ekipleri Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’den topladıkları bitkisel atık yağları işlenerek “biyodizel”

üreten bir şebeke belirlendi. Kayıt dışı olarak üretim yapan şebekenin piyasaya sürdüğü yakıtla bir çok aracın arızalandığı belirlendi. Devleti de vergi kaybına uğratan şebekenin çökertilmesi için 4 ay teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

ALKOL VE KOSTİK

Araştırmalarda EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketi tarafından toplanan atık yağların, Tekirdağ Süleymanpaşa’daki bir fabrikada işlendiği tespit edildi. Şüphelilerin toplaman bitkisel atık yağları, dizel araçlarda kullanılan yakıta dönüştürmek için alkol ve kostik ekledikleri belirlendi. Çalışmaların devamında bu yakıtların Tekirdağ, Malkara’da bir tesiste depolandığı bilgisine ulaşıldı.

MİLYONLARCA LİTRE AKARYAKIT

Kaçakçılık ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, kimya şirketinde imal edilen biyodizel akaryakıtın geçtiğimiz ay Tekirdağ Limanı’ndan tanker gemi ile İspanya’ya sevk edileceği anlaşıldı. Gümrük beyannamesinde farklı ürün gösteren şebekenin sevkiyatını engellemek için İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü 19 Eylül 2019’da eş zamanlı baskın düzenledi. Fabrika-Liman arasındaki tanker TIR’lara ve üretim tesisine 40 ekiple düzenlenen baskında bir buçuk milyon litre ( bin 300 ton) biodizel ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığında kullanılan araçlara ve tesislere el konuldu.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ele geçirilen kaçak biodizel yakıtlardan numune alınarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TUBİTAK) gönderildi. İncelenen numunelerin “Biodizel” olduğu anlaşıldı. Raporun hazırlanmasının ardından 29 Ekim’de kimya tesisinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 MİLYON EURO

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı olmadan gerçek dışı beyanla akaryakıt ithal etmeye çalışan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 10 Milyon euro olduğu belirtildi.