Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika 1 Haziran'da neler değişecek! İşte madde madde 1 Haziran'dan sonrası - Haberler
ABONE OL

İşte madde madde 1 Haziran'dan sonrası...

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren alınan tedbirler kapsamında normale dönüşü açıkladı. Şehirlerarası seyahat sınırlamasından normal mesaiye geçişe kadar işte madde madde 1 Haziran'dan sonra tedbirli yaşam ve normale dönüş

1 Haziran ve normal yaşam
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin, 1 Haziran'dan itibaren normale dönüş kapsamında değişeceğini açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama çerçevesinde 1 Haziran'dan sonra kalkacak olan kısıtlamalar ve "normal yaşam"...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SINIRLAMASI KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibari ile tamamen kalkacak. Gelişmeler takip edilerek olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illere bu kısıtlama yeniden getirilebilecek.

KAMU PERSONLİ NORMAL MESAİYE GEÇİYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacak.

KREŞLER VE BAKIM EVLERİ AÇILACAK

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran’da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI SÜRECEK

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ ESNAF İŞİNİN BAŞINA GEÇEBİLECEK

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASINDA SINIR 18 YAŞ

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması da 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

RESTORAN, KAFE, PASTANELER AÇILACAK

1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında olacak. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

DİNLENME TESİSLERİ DE HİZMETE BAŞLAYACAK

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendirecek.

PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR FAALİYETE GEÇECEK

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri 1 Haziran’da açılacak.

HİPODRUMLAR 10 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00’e kadar hizmet verebilecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI DA HİZMETE BAŞLAYACAK

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran’dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecektir.

AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLAYABİLECEK

Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlar kamuoyuyla paylaşacak. Yeni normal düzende maske, mesafe, temizliğe de büyük önem verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olan iller hangileri? Cumhurbaşkanı açıklaması
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
Son dakika haberleri! Nişan atılınca dünürler birbirine girdi! Damadın babası bıçaklandı
GÜNDEMNişan atılınca dünürler birbirine girdi!
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu sorgulama TIKLA! E-Devlet Pandemi başvuru sonucu
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
4 kutsal kitap isimleri, dinleri, peygamberleri hakkında bilgiler
GÜNDEM4 kutsal kitap isimleri
30 - 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? İçişleri Bakanlığı genelges
GÜNDEM30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika Fatih Altaylı açıkladı! Altaylı’dan Buket Aydın haberine yalanlama - Haberler
GÜNDEMAltaylı’dan Buket Aydın haberine yalanlama
Son dakika haberler! Kulüp başkanı ve oğlu cinayet iddiasıyla tutuklandı
GÜNDEMKanlı pusudan kulüp başkanı ve oğlu çıktı
EBA hesabı öğrenci girişi 2020 TIKLAYIN! EBA yeni şifre alma işlemi... EBA girişi ile ders izle
GÜNDEMEBA hesabına giriş yapın 2020
Askerlik yerleri sorgulama için TIKLA! E-Devlet 2020 Bedelli askerlik celp dönemleri! Askerlik yerleri öğrenme
GÜNDEMAskerlik yerleri sorgulama 2020
EBA TV canlı yayın 29 Mayıs Cuma! TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri burada
GÜNDEMEBA TV canlı yayını izleyin...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X