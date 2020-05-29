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Üç büyük kentte cuma namazı nerelerde kılınacak?

Cuma namazının hangi cami, mescit ve açık alanlarda kılınacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklandı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler tamamlandı. Başkent'te sembol camiler cuma namazı için hazırlanırken İzmir'de de 889 camide cuma namazı kılınacağı bildirildi

cuma namazı nerelerde kılınacak
AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

VALİLİĞİN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

AA'da yer alan habere göre Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

1923 CAMİ VE MESCİT İLE 264 MEKANDA KILINACAK

Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor. İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler tamamlandı.

BAŞKENT'TE DE SEMBOL CAMİLER 'CUMA'YA HAZIR

Ankara Müftülüğü'nce, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte cuma namazı kılınacak yerlerin belirlendiği bildirildi. Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, kaymakamlıklar tarafından belirlenen, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun şekilde cuma namazı kılınabilecek camilerin avluları ve açık alanların listesine, "www.ankara.diyanet.gov.tr" adresinde yer verildiği belirtildi.

Buna göre, kentin önemli dini sembollerinden Kocatepe, Hacı Bayram ve Melike Hatun camilerinin yanı sıra birçok caminin avlusu ve bahçesi ile halı saha, pazar yeri ve imam hatip okullarının bahçeleri gibi açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek.

İZMİR'DE 889 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK

Bin 800’den fazla cami olan İzmir’de, bugün 889 alanda cuma namazı kılınacağı açıklandı. Çoğu cami bahçesi olan alanların dışında, bazı mahallelerde pazar yeri, okul bahçesi ve meydanlarda da cuma namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi şehirde hangi camilerde cuma namazı kılınacağının listesini de resmi web sitesinden yayımladı.

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