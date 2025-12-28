Habertürk
        Son dakika: 101 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

        101 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

        Mersin'de 101 suçtan kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:13
        Mersin'de 101 suçtan kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 36 yıl hapis cezası ile aranan bir kişinin merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adrese düzenlenen operasyonda, toplam 101 suç kaydı bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        Zanlının, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

