Mersin'de 101 suçtan kaydı bulunan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 36 yıl hapis cezası ile aranan bir kişinin merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adrese düzenlenen operasyonda, toplam 101 suç kaydı bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.