        Son dakika: 11 ilde dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

        11 ilde dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 87 milyon liralık dolandırıcılık yapan 22 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin 11 ilde düzenlediği operasyonla yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 09:13 Güncelleme: 15.02.2026 - 09:13
        11 ilde operasyon: 22 tutuklama
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYON

        AA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

        "BİLGİLERİNİZİ KULLANARAK PARA TOPLUYOR"

        Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.

        87 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

        Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı. Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

        22 KİŞİ TUTUKLANDI

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Antalya Havalimanı'nda yolcular tahliye edildi

        Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan yolcu uçağının arka iniş takımlarından biri kırıldı, yolcular tahliye edildi.

