Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 416,38 liradan cumhuriyet altını ise 2.708,23 liradan işlem görüyor. İşte 12 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...