Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 12 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

12 Şubat 2021 tarihi itibariyle DOLAR/TL en düşük 7,0104 TL'den, en yüksek 7,0479 TL'den işlem gördü.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236,1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Öte yandan verilerde Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Veriler, TCMB'nin döviz alım ihalelerine başlama zamanlaması için piyasalarda takip edilirken düşüşün kalıcı olup olmadığı önem taşıyor.

12 Şubat sabahı 7.03 seviyesinde bulunan dolar kuru öğleden sonra 7.02'ye geriledi.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Kasım ayında 8.50'yi geçen dolar kuru, iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve TL dolar karşısında Ağbal'ın gelişinden bu yana yüzde 20 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti. Son iki haftada TL'nin değeri yüzde 5 arttı. Yurt içi yerleşikler son 2 haftada 3.4 milyar dolar sattı.

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık %3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

12 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,4869 TL'den, en yüksek 8,5441 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL