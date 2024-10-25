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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 120 terör hedefi imha edildi!

        120 terör hedefi imha edildi!

        Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak ve Suriye'de terör hedeflerini vurdu. 120 terör hedefinin imha edildiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:52
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        120 terör hedefi imha edildi!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

        MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

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