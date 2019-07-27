Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde, edinilen bilgiye göre, Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu Mikail G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı.

YERDE KANLAR İÇİNDE KALDI

İHA'daki habere göre Mikail G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Kutlay G.'nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.'nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.