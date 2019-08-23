Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ DİKKAT
Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öğleden sonra kuvvetli yağış 15 kentte etkili olacak.
SICAKLIK İÇ KESİMLERDE NORMALİN ALTINDA
Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illere göre sıcaklıklar...
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık
HATAY: 35, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Parçalı bulutlu
KARS: 30, Parçalı bulutlu
MALATYA: 31, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
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