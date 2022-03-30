16 yaşındaydı! Öldüren iddia!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 16 yaşındaydı! Öldüren iddia!
ABONE OL

16 yaşındaydı! Öldüren iddia!

Çanakkale'de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girip yüzmek için denize atladığı öne sürülen lise öğrencisi Samet Umut Öner (16) boğularak hayata veda etti

Son dakika: 16 yaşındaydı! Öldüren iddia!
16 yaşındaydı! Öldüren iddia!
0:00 / 0:00
DHA

Çanakkale'de, önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Lise 3´üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner (16), iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner´i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner´e ulaşılamadı.

20 DAKİKA SONRA DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İDDİAYA GİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından polis Öner´in arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdikleri, bunun üzerine Samet Umut´un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
Akhisar'da at ve eşek kesimine suçüstü baskın! 5 gözaltı
GÜNDEM At ve eşek kesen 5 kişiye suçüstü!
Bağcılar'da koca dehşeti! 3 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Bağcılar'da koca dehşeti! 3 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çocuğa taciz iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Çocuğa taciz iddiasıyla yakalanmıştı, tutuklandı
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete cezalar artıyor
GÜNDEM Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete cezalar ...
Adıyaman'da eşinin eski kocasını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM Eşinin eski kocasını öldürdü
İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü
GÜNDEM İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kaybolan zihinsel engelli adam ölü bulundu
GÜNDEM Kaybolan zihinsel engelli adam ölü bulundu
Başakşehir’de otomobil, ticari taksiyle çarpıştı
GÜNDEM Başakşehir’de otomobil, ticari taksiyle çarpıştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den seminer açıklaması
GÜNDEM Bakan Özer'den seminer açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.