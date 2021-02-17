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Son Dakika: 17 Şubat İSKİ su kesintisi duyuruları! İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

Kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma pek çok şey gibi su kesintilerinin sebebi olabiliyor. İstanbullular, 17 Şubat İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Son Dakika: 17 Şubat İSKİ su kesintisi duyuruları! İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 17 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Küçükçekmece, Pendik, Silivri ve Beyoğlu'nda bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul Küçükçekmece, Pendik, Silivri ve Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? İşte 17 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

17 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Tom Tom Mah,Hacı Mimi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2021 11:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2021 12:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Orta Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2021 12:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.02.2021 11:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

İSKİ'DEN DON UYARISI

Hızla düşen hava sıcaklıkları ve kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İSKİ tarafından yayınlanan don uyarısı şöyle:

"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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