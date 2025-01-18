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        2. Lig ve 3. Lig'de sonuçlar

        Nesine 2. Lig'de 18. hafta iki grupta yapılan 5 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise 16. haftada 5 karşılaşma oynandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:44
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        2. Lig ve 3. Lig'de sonuçlar
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        Nesine 2. Lig

        Beyaz Grup

        İnegölspor-Altınordu: 0-0

        Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor: 3-0

        Kırmızı Grup

        Serik Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-2

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0

        Ülkea Nazillispor-Giresunspor: 4-2

        Nesine 3. Lig

        1. Grup:

        Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 2-3

        2. Grup:

        Silivrispor-Smart Holding Çayelispor: 2-1

        3. Grup:

        52 Orduspor-Osmaniyespor: 2-1

        4. Grup:

        Bursa Nilüfer Futbol-7 Eylül Turgutlu 1984: 3-0

        İzmir Çoruhlu FK-Denizlispor: 2-0

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