200 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü!
Siirt'te 64 yaşındaki sürücü Ali Özkan'ın kullandığı araç, 200 metrelik uçurumdan dereye düştü. Feci kazada Özkan yaşamını yitirdi
Siirt'in Eruh ilçesinde 200 metrelik uçurumdan dereye düşen otomobilin sürücüsü Ali Özkan (64), yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyü yakınlarında meydana geldi.
Ali Özkan’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI
Yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçtaki Ali Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Özkan’ın cansız bedeni ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Özkan’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.