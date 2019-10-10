Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, geçtiğimiz yıl yaşanan taciz olayları dolayısıyla 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü bu yıl birlikte takdim etti. İsveçli akademi üyeleri 2018 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'u, 2019 yılı Nobel Ödülü'ne ise Avusturyalı yazar Peter Handke'yi layık gördü.

Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü, ABD'den William Kaelin ve Gregg Semenza ile İngiltere'den Peter Ratcliffe kazandı.

Nobel 2019 Kimya Ödülü 3 bilim insanı John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'na takdim edildi.

Nobel Fizik Ödülü’ne ise evrenin gelişiminin ve "Dünya'nın kainattaki yerinin" anlaşılmasına sundukları katkılardan dolayı 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz layık görüldü.

2018 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Olga Tokarczuk kimdir?

Olga Tokarczuk 1962'de Polonya'da Sulechów'da doğdu. Edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi’nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı. Polonya’nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile Polonya’da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü. 2008 yılında Polonya’da verilen en önemli edebiyat ödülü olan Nike’ye sahip olan Tokarczuk 2004 yılından bu yana Polonya’da Polonya Yeşiller Partisi üyeliğini yapmaktadır.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Peter Handke kimdir?

1942 yılında Avusturya'nın Griffen kentinde dünyaya gelen Peter Handke 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okudu. Handke, 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı. 1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini çok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

2018 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDEN ERTELENDİ?

2018'de ortaya çıkan cinsel istismar skandalı nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü rafa kaldırıldı.

İsveç Akademisi üyesi olan Katarine Frostenson'un eşi Jean Jacques Arnault'un cinsel istismar olayına karıştığı ortaya çıktı. Jean Jacques Arnault hakkında 18 kadın suç duyurusunda bulundu. Üç akademi üyesi, yaşananların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia ederek istifa etti.

Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HAYAT BOYU ÜYELİK KALDIRILDI

Skandalın ardından 233 yıldır süregelen akademi üyelik kurallarında değişikliğe gidildi.

914.000 dolarlık dünyanın en prestijli edebiyat ödülünün kazananını belirleyen komite, şimdiye kadar hayat boyu üye olarak seçiliyor ve üyeler sadece İsveç Kralı'nın onayı ile değiştirilebiliyordu.

Nobel Vakfı direktörü Lars Heikensten konu ile ilgili yaptığı açıklamada, akademinin açık bir şekilde hareket etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ve hayat boyu üyelik kuralının kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

"İtibar bizim için her şey" diyen Heikensten, bu tür bir skandalın tekrar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

EN SON 2017 YILINDA VERİLMİŞTİ

Japonya doğumlu İngiliz yazar Kazuo Ishiguro, 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim olmuştu. Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü’nü Günden Kalanlar isimli romanıyla kazanmıştı.

Nobel Akademisi, Ishiguro'nun büyük bir duygusal güce sahip romanlarında dünya ile hayali algı arasındaki uçurumu ortaya çıkardığı için ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Kazuo Ishiguro, açıklamasında "Bu inanılmaz büyük bir onur, çünkü bu şimdiye kadar yaşamış en büyük yazarların izinde olduğum anlamına geliyor" demişti.