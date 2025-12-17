İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör; sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele, sadece güvenlik meselesi değil; aynı zamanda bir gelecek ve beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ise; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Kardeşliğimizi büyütmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il emniyet müdürleriyle değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Yerlikaya, 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TERÖRÜN HİÇBİR TÜRLÜSÜNE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ”

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, “Türkiye’nin Huzuru” dedik. Çünkü biliyoruz ki huzur; güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edilir. Bugün Türkiye’nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri, hiç şüphesiz “Terörsüz Türkiye” hedefimizdir. Bu hedef; bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terör; sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele, sadece güvenlik meselesi değil; aynı zamanda bir gelecek ve beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ise; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Kardeşliğimizi büyütmektir. Üreten, kalkınan, güçlü bir Türkiye’dir. Demokrasimizi güçlendirmek, yarınlara umutla bakabilmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye, “Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır.” Bu miras; korkuya teslim olmayan bir devlet duruşunun, tehdide boyun eğmeyen bir millet kararlılığının adıdır. İşte bu anlayışla; ister yüce dinimizi istismar eden olsun, ister kardeşliğimize pusu kuran… Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. “7 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ” Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi. Bununla birlikte; kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hâkimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları bir bir imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Bakanlık olarak; “Terörsüz Türkiye” ufkunu korurken, bu hedefe giden yolda, terörle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz biçimde sürdürmeye devam edeceğiz.

ASAYİŞ OLAYLARI: 124 BİN KİŞİ YAKALANDI Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025’in 11 ayında; polis bölgesinde Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda, toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak %99’a; Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak %92’ye yükseldi. Hapis yakalaması olan aranan şahıslara yönelik büyük bir hassasiyetle durduğumuzu artık bilmeyen yok. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere; toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. EMNİYETE KAZANDIRILAN ARAÇLAR Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Emniyet Teşkilatımıza: 4 bin 586’sı asayiş, 5 bin 506’sı trafik, 120’si zırhlı araç, 60’ı yüzer araç olmak üzere toplam 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı % 40 arttırdık ve 14 bin 938’e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı % 42’den %57’ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik. Bu teknik kapasite, mazisi şanla, şerefle dolu olan Emniyet Teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR Güvenlikte yeni yol haritamız olan, “Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli”ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin: Elebaşı ve yönetici kadrolarını, Yeniden örgütlenme kapasitelerini, Finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla bir bir başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü Narkotik, 66’sı siber olmak üzere; toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı, yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Polis bölgesinde, “Motosiklet ile olay yerine intikal edilip ateşli silah kullanılan olaylara” baktığımızda durum şöyle: Bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı %43 azaldı. O kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.