        SON DAKİKA: 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı | Son dakika haberleri

        21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. İşte o illerimiz ve alınan karara ilişkin detaylar...

        Giriş: 27.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
        21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

        AA'da yer alan habere göre konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova olmak üzere 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

        Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

        #Resmi Gazete
