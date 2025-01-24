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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

        23 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

        23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'KISKAÇ-36' operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:08
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        23 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik son bir haftadır devam eden “Kıskaç-36” operasyonları ile 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta olmak üzere 23 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-36” operasyonları düzenlendi.

        Son 1 haftadır devam eden operasyonlar sonucu 71 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığı belirtildi.

        Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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