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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı

        23 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihlerinde 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:52
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        23 ilde DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 23 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

        Operasyonlarda 105 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptıklarının tespit edildiğini, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.

        Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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