Habertürk Manşet - 4 Haziran 2026 (Bir Telefonla Başladı: Dolandırıcılar Hayatını Kabusa Çevirdi )

Gelen telefonun iki ay esiri oldu. Dolandırıcılardan dronlu korku. Dolandırıcılar hayatını ele geçirdi. Kimlik bilgilerin ele geçti yalanı. Savcı, komiser, MİT yalanına kandı. Dolandırıcılar ne dediyse yaptı. Kasasını boşalttı, evi sattı, Almanya'ya gönderildi. Servetini kaptıran kadın Habertürk'te.... Daha Fazla Göster Gelen telefonun iki ay esiri oldu. Dolandırıcılardan dronlu korku. Dolandırıcılar hayatını ele geçirdi. Kimlik bilgilerin ele geçti yalanı. Savcı, komiser, MİT yalanına kandı. Dolandırıcılar ne dediyse yaptı. Kasasını boşalttı, evi sattı, Almanya'ya gönderildi. Servetini kaptıran kadın Habertürk'te. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Mağdur Arife Müge Törgay, Avukat Mahcemal Seyhan ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya anlattı. Daha Az Göster