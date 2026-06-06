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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

        24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

        24 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 36'sı tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        24 ilde göçmen kaçakçılığı: 48 gözaltı

        Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kişinin tutuklandığı belirtildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 24 ilde düzenlenen operasyonlarda; yakalanan şüphelilerin 36'sının tutuklandığı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı açıklandı.

        118 ADET ARAÇ İLE 9 BOT VE MOTOR ELE GEÇİRİLDİ

        Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, 118 adet araç ile 9 adet bot ve motorun da ele geçirildiği ifade edildi.

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