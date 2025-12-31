Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

        25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

        Giriş: 31.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:45
        25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı
        25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda; 125 DEAŞ şüphelisi yakalandık.

        Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" dedi.

        'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

        BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi. (DHA)

