2.7 milyon liralık gasp girişimine kurye şoku!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKURYE ŞOKU! Son dakika: 2.7 milyon liralık gasp son anda önlendi
ABONE OL

2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimine kurye şoku: Büyük paraydı olmadı işte

Mersin'de içerisinde 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasp etmeye çalışan maskeli ve silahlı 2 soyguncu, kuryelerden birinin direnişiyle karşılaştı. Soyguncular, çantayı alamayınca silahlarını ateşledi. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, şüpheliler kaçtı. Polisin kısa sürede kimliklerini tespit ettiği soygunculara altın dolu çantayı söyleyen kişinin de eski bir kuyumcunun oğlu olduğu ortaya çıktı. Soyguncularla birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri gazetecilerin sorusu üzerine, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" derken, bir diğeri ise "Zenginden alıp, garibana verecektik" cevabını verdi

KURYE ŞOKU! Son dakika: 2.7 milyon liralık gasp son anda önlendi
2.7 milyon liralık gasp girişimine kurye şoku!
0:00 / 0:00
İHA

Mersin'de içerisinde 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasp etmeye çalışan maskeli ve silahlı 2 soyguncu, kuryelerden birinin çantalı direnişiyle karşılaşınca bozguna uğradı. Kuyumcu kuryelerinin direnişiyle karşılaşınca silahlarını ateşleyip, kaçan soyguncularla birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Soygun girişimi güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir otelin önünde Kahramanmaraş'tan kentte ticaret amaçlı gelen C.C. ve M.T. isimli kuyumcu kuryelerine, araçlarından inip otele girecekleri sırada silahlı gasp girişiminde bulunuldu. Maskeli ve silahlı 2 kişi, motosikletle geldikleri bölgede, kuryelerin elindeki çantada bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira olan altınları almaya çalıştı. Bu sırada kuryelerden biri kaçarak otele sığınırken, diğeri içi altın dolu çantayı soygunculara vurmaya başladı. Kuyumcu kuryesinin direnişi üzerine bozguna uğrayan silahlı soyguncular, ellerindeki tabanca ile rast gele ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

BİLGİYİ VEREN ESKİ BİR KUYUMCUNUN OĞLU ÇIKTI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede olaya karışan iki soyguncunun, gasp girişimi başarısız olunca kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları belirlendi.

Yapılan araştırmada, kuryelerin içi altın dolu çantalarla otele geleceğini söyleyen kişinin, eski bir kuyumcunun oğlu olduğu, soygunun 8 kişi tarafından planlandığı tespit edildi. Ayrıca soygun girişimi sırasında kullanılan motosikletin de olay günü sabah saatlerinde çalındığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, önce 6 şüpheliyi, devam eden çalışmada ise 2 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

'BÜYÜK PARAYDI OLMADI İŞTE, OLSAYDI GÜZEL OLURDU'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, gazetecilerin sorularına, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" derken, bir diğeri, "Altınları ne yapacaktınız" sorusuna, "Zenginden alıp, garibana verecektik" yanıtını verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslardan D.İ. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KURYE DİRENİNCE ATEŞ EDEREK, KAÇTILAR

Öte yandan soyguncuların gasp girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iki kuyumcu kuryesi otel önüne park ettikleri araçlarından indikleri sırada, silahlı ve maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Kuryelerden biri, saldırı sırasında otele kaçarken, diğeri elindeki çantayı silahlı soygunculara vurmaya başladı. Direniş karşısında bozguna uğrayan silahlı kişiler, ellerindeki tabancaları rast gele sağa sola ateşleyerek olay yerinden kaçtı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona virüs aşı sırası sorgula! Aşı sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ekranı ve korona virüs aşı takvimi!
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgula!
Soylu'dan Esenyurt mesajı: İçişleri Bakanı olarak soruyorum
GÜNDEMEsenyurt mesajı: İçişleri Bakanı olarak soruyorum
SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan KPSS açıklaması - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan KPSS açıklaması
27 Ocak İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgula!
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? MEB okulların açılış tarihi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
İSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika arıza, su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Holokst mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama geldi mi?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
KOCAYA ŞİDDET! Son dakika: Satır ve sopayla dövmüştü, serbest kaldı!
GÜNDEMKocasını dövmüştü! Sıcak gelişme!
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?