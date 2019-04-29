Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Giriş: 29.04.2019 - 15:35 | Güncelleme:  

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 29 Nisan Pazartesi haftanın açılış gününde merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarının dalgalı seyri devam ederken gram altının fiyatı 244,05 liradan, çeyrek altın ise 399,03 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Nisan güncel altın fiyatları...

  • 1Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
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    Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! 29 Nisan Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 244,05 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.640,00 liradan işlem görüyor. İşte, güncel 29 Nisan altın fiyatları...

  • 2Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    2|10

    GRAM ALTIN FİYATI

    243,85

    244,05

  • 3Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    3|10

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    244,65

    244,69

  • 4Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    4|10

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.280,89

    1.281,10

  • 5Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    5|10

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    390,16

    399,03

  • 6Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    6|10

    YARIM ALTIN FİYATI

    778,27

    798,45

  • 7Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    7|10

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.616,00

    1.640,00

  • 8Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    8|10

    ATA ALTIN FİYATI

    1.610,21

    1.650,61

  • 9Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    9|10

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    178,10

    178,25

  • 10Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
    10|10

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    222,50

    222,69

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