Son Dakika: 29 Nisan Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 29 Nisan Pazartesi haftanın açılış gününde merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarının dalgalı seyri devam ederken gram altının fiyatı 244,05 liradan, çeyrek altın ise 399,03 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Nisan güncel altın fiyatları...