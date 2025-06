İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında birçok belediye başkanı gözaltına alındı. Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “suç örgütü üyesi” olmakla suçlanarak tutuklandığı soruşturmada, söz konusu örgütün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş' ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği ortaya çıktı. 30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.

2 gün süren ifadesinde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da bulunduğu birçok isimle ilgili iddialarda bulundu. Adı geçen 4 Belediye başkanının da arasında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Hak ediş ödemeleri karşılığında akrabalarının başkan yardımcısına para verdiğini ileri süren Aktaş, “Kardeşlerimin ve yakınlarımın şirketlerine ait hakediş alacaklarının ödenmesi karşılığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimati ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün'e 600.000 dolar K. Bankası Acıbadem Şubesinde teslim edilmiştir. Dekontlarda tarihler mevcuttur. 05 haziran 2024 tarihli çeklerin ödemelerine istinaden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' ın sahibi olduğu Emza Akaryakıt Ltd. Şti. üzerine kayıtlı 2 adet araç ödemesi 10 haziran 2024 tarihinde kardeşlerime yapılan baskı neticesinde Babil Oto Ltd. Şti. üzerine satın aldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU’NUN TALİMATINI MİLLETVEKİLİ İLETTİ”

“Güven Elif Oat Aş' nin resmiyette ortakları Elif Lpg Aş ve Güven Asfalt'tır. Ancak iki ortak dışında Nurettin Cengiz ve Coşkun Bülbül de gayri resmi ortaklarımızdır. Hem Nurettin Cengiz, Coşkun Bülbül ve Hayrettin Coşkun bahsettiğim bu olaya vakıftır. 2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat'ın beni arayıp "Ekrem başkanın talimatı var, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını" belirtir, talimatını iletti ve bu kapsamda benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın vardı. Görüşme Esenyurt Shareton Otel'de gerçekleşti. Parayı Ömer aracılığıyla Özgür Karabat'ın, İkitelli'de bulunan ofisine 06/03/2024'te gönderip teslim ettirdim. Paranın miktarını banka kayıtlarından temin edip bildireceğim.”

AKTAŞ: TALEPLER KABUL EDİLMEZSE İŞ ZORLUK ÇIKARIRIZ DEDİLER

Şüpheli Aziz İhsan Aktaş İETT ilgili olarak verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: “Kardeşime ait Bilginay isim firma ile bana ait Elif Lpg isim firmalar İETT'de İBB'nin AK Parti belediye başkanlığı döneminde otobüs tamir bakım ve işletme ihalelerini kazanmış ve çalışmaya başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu' nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat' ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verilmiştir. AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper Kolukısa ile Yusuf Yadoğlu Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper' e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik Ok İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes Cemaloğlu'na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir. Bu toplantıda Şefik Ok, Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini ve Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Florya'da başkanlık konutunda yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Şefik Ok, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka, Caner Vural ile toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden %10 ödeme yapılması ve bu %10'luk ödemenin her hakediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.Ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.Ş. garaj sayısını arttırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hakediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı.”