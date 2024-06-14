Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Aksaray, bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.