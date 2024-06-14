Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Son dakika haberleri

        4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) dün yayınladığı kararnamenin detayları ortaya çıkıyor. 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişirken, 20 ile yeni başsavcı atandı, Tunceli'ye ikinci kez kadın başsavcı atandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

        Kararnameyle Aksaray, bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

        Silah sergisi bulunan dinleme odası fotoğrafı ile gündeme gelen Eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ise Karşıyaka Hakimliğine atandı.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan ve Edirne Cumhuriyet Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal da Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

        TUNCELİ’YE İKİNCİ KEZ KADIN BAŞSAVCI ATANDI

        Bir dönem Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Seferihisar Başsavcısı Ebru Cansu ise Tunceli Başsavcılığı’na atandı. Cansu Tunceli’ye atanan ikinci kadın başsavcı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?